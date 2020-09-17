أعدموه على حين غرة.. صديق مقرب من المصارع الإيراني يكشف

لا تزال قضية إعدام المصارع الإيراني نويد أفكاري تتفاعل، وسط مطالبات من ناشطين إيرانيين بمقاطعة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وعدم استقباله على شاشات الإعلام، أو من قبل الدول الغربية.

بدوره، دعا وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أمس الأربعاء دول العالم إلى عدم استقبال ظريف، حتى يتم إطلاق سراح "شقيقي أفكاري"، والسجناء الأجانب في إيران، وذلك عقب قيام السلطات الإيرانية بإعدام المصارع الشاب يوم السبت الماضي، بعد أن اعتقلته على خلفية احتجاجات أغسطس 2018.

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وقال بومبيو في تغريدة على حسابه على تويتر: "لقد أعدم نظام محمد جواد ظريف شابًا بعد تعذيب وحشي لكي يُرهب المتظاهرين الإيرانيين"، واصفًا الإعدام بأنه عمل "شنيع".

كما اعتبر أن على الديمقراطيات في كافة أنحاء العالم مسؤولية أخلاقية، تتمثل بالوقوف بشكل "قوي وحازم" بوجه النظام الإيراني ورفض العنف الذي تمارسه السلطات الإيرانية.

إلى ذلك، طالب برد فعلٍ إزاء هذا الإعدام، وكتب: "يجب أن تكون هناك عواقب لوحشية النظام الإيراني، لقد سلك قادة العالم الخطوة الأولى في هذا المسار وألغوا زيارة ظريف"، في إشارة إلى قيام الحكومة الألمانية بإلغاء زيارة لظريف كانت مقررة مسبقا إلى برلين.

المكالمة الأخيرة

على صعيد متصل بقضية أفكاري، وبعد تسرب مكالمة صوتية للمصارع الشاب قبل يومين، تظهر تعرضه للضرب، كما تكشف أنه لم يكن على علم بإعدامه، أصدرت محكمة محافظة فارس بيانًا أكدت فيه بأنه تم إبلاغ أفكاري بتنفيذ الحكم الصادر بحقه قبل إعدامه، لكن مقربا من عائلة الشاب أكد أن هذا التصريح "لا أساس له من الصحة".

كما شدد على أن أفكاري "لم يكن على علم بإعدامه في اليوم التالي".

وفي حين، كتبت دائرة العلاقات العامة بمحكمة فارس، في بيان لها، أمس أن قاضي تنفيذ الأحكام أبلغ الشاب بالأمر قبل الإعدام، وسأله إن كان يريد مقابلة أحد أو الاتصال بشخص ما، فطلب أفكاري الاتصال بأسرته عبر رقم هاتف محمول. قال صديق العائلة، لشبكة "إيران إنترناشيونال" إن "ادعاء محكمة فارس غير صحيح، ونويد لم يكن على علم بتنفيذ الإعدام بحقه في مكالمته الأخيرة".

صدمة دولية

يذكر أن إيران أعلنت السبت الماضي تنفيذ حكم الإعدام بحق نويد أفكاري، المصارع الذي أدين بقتل موظف حكومي على هامش "أعمال شغب" في صيف العام 2018، رغم مناشدات دولية لتجنب ذلك، في خطوة أثارت "صدمة" اللجنة الأولمبية الدولية.

وأوقف أفكاري البالغ من العمر 27 عاما، في أيلول/سبتمبر من العام 2018، لاتهامه بالقيام في الشهر السابق، بقتل مسؤول حكومي طعنا بالسكين في مدينة شيراز (جنوب) في محافظة فارس الإيرانية.

وتسلطت الأضواء على قضيته مطلع الشهر الحالي، مع تأكيد صدور حكم إعدام بحقه لإدانته بالقتل العمد.