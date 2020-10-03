انفجار غامض يهز مدينة صناعية بإيران.. وسقوط قتيل

تتواصل في إيران الحرائق والانفجارات الغامضة التي بدأت قبل 3 أشهر، حيث هز انفجار وسط إيران، السبت.

وذكرت وكالة مهر للأنباء، أن انفجاراً وقع في مدينة صناعية بوسط البلاد، معلنة عن سقوط قتيل، فيما لا تزال أسباب وتفاصيل الحادث غامضة.

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وشهدت إيران سلسلة من الانفجارات والحوادث الغامضة طالت منشآت نووية وعسكرية شملت ما لا يقل عن 25 انفجارا وحريقا في غضون ثلاثة أشهر.

كما شملت التفجيرات انفجار قاعدة "خجیر" للصواريخ شرق طهران بالقرب من موقع بارتشين العسكري، في 26 يونيو الماضي.

ووقع حريق في منشأة نطنز النووية تحت الأرض في يوليو، ما تسبب في أضرار كبيرة، لكن المسؤولين الإيرانيين قالوا إن العمليات لم تتأثر.

إلى ذلك، وقع انفجار آخر في 10 يوليو الماضي في منطقة غرمدرّة، غرب طهران، استهدف قاعدة جوية تابعة للحرس الثوري، حيث أظهرت صور للأقمار الصناعية لشركة "بلانيت لابز Planet labs" حدوث حرائق في مساحة 22 ألف متر مربع.