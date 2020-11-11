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في إيران.. مقبرة كبيرة تكافح لمواكبة ارتفاع عدد ضحايا كورونا

Mourners attend the funeral of a person who died from COVID-19 at the Behesht-e-Zahra cemetery on the outskirts of Tehran, Iran, Sunday, Nov. 1, 2020. The cemetery is struggling to keep up with the coronavirus pandemic ravaging Iran, with double the usual number of bodies arriving each day and grave diggers excavating thousands of new plots. (AP Photo/Ebrahim Noroozi)
دفن أحد ضحايا كورونا في مقبرة طهران الكبرى
فيروس كورونا

في إيران.. مقبرة كبيرة تكافح لمواكبة ارتفاع عدد ضحايا كورونا

يكافح "مجمع مقبرة بهشت زهراء" من أجل مواكبة تزايد عدد الوفيات حيث يقوم حفارو القبور بحفر آلاف مواقع الدفن الجديدة

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طهران – أسوشيتد برس

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تتعامل مقبرة في طهران مع ضعف العدد المعتاد للدفن كل يوم، حيث تواصل جائحة فيروس كورونا باجتياح إيران.

وقال سعيد خال، مدير المقبرة، لوكالة "أسوشيتد برس": "كل الأزمات التي عشناها في هذه المقبرة على مدى الخمسين عاماً الماضية استمرت لبضعة أيام أو أسبوع على الأكثر. لكننا الآن نمر بأزمة منذ 260 يوماً، وليس من الواضح كم عدد الأشهر التي سنستمر بمواجهة في هذه الأزمة خلالها".

الصلاة على أحد المتوفين في مقبرة طهران
الصلاة على أحد المتوفين في مقبرة طهران

ويكافح "مجمع مقبرة بهشت زهراء" من أجل مواكبة تزايد عدد الوفيات، حيث يقوم حفارو القبور بحفر آلاف مواقع الدفن الجديدة.

ولطالما كانت المقبرة الضخمة الواقعة على مشارف العاصمة الإيرانية مثوى أخير للكثيرين، بما في ذلك قتلى الحرب والمشاهير والفنانين والمفكرين والقادة في البلاد.

حفر قبور جديدة في المقبرة
حفر قبور جديدة في المقبرة

ومع وجود 1.6 مليون شخص مدفونين بالمقبرة، التي تمتد على مساحة تزيد عن 5 كيلومترات مربعة، فهي واحدة من أكبر المقابر في العالم كما أنها المقبرة الرئيسية في طهران التي يبلغ عدد سكانها 8.7 مليون نسمة.

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وأبلغت إيران عن حوالي 700 ألف إصابة و38 ألف حالة وفاة من كوفيد-19.

وحدث ما يقرب من نصف وفيات الفيروس المبلغ عنها في البلاد في طهران، ما زاد الضغط على المقبرة.

بالنسبة إلى خال، الذي يشار إليه أحياناً "بعمدة" هذه المقبرة الشاسعة، فإن الوتيرة السريعة لوصول الجثامين تفوق أي شيء رآه من قبل.

وقال لـ"أسوشيتد برس": "اعتدنا على تسجيل وصول ما بين 150 إلى 170 جثة يومياً قبل تفشي فيروس كورونا. لكن هذه الأيام عندما نشهد ذروة الوفيات، نقوم بتسجيل 350 جثة في المتوسط".

أحد المتوفين بكورونا في المقبرة
4 صور أحد المتوفين بكورونا في المقبرة
4 صور
أحد المتوفين بكورونا في المقبرة
أحد المتوفين بكورونا في المقبرة
الجثث داخل المقبرة
الجثث داخل المقبرة
دفن أحد المتوفين
دفن أحد المتوفين
دفن أحد المتوفين
دفن أحد المتوفين
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