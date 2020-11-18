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طالت مؤسسة لخامنئي.. عقوبات أميركية على إيران

وزارة الخزانة الأميركية

طالت مؤسسة لخامنئي.. عقوبات أميركية على إيران

العقوبات طالت وزير الاستخبارات الإيراني إضافة إلى عشرات الأفراد والكيانات المرتبطة بإيران

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دبي - العربية.نت

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فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، عقوبات على مؤسسة "بنياد مستضعفان" التابعة للمرشد الأعلى في البلاد علي خامنئي.

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وطالت العقوبات شركات تعدين ونفط ونقل إيرانية.

كما استهدفت وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي، إضافة إلى عشرات الأفراد والكيانات المرتبطة بطهران.

وأتت تلك العقوبات في وقت لا تزال فيه حملة الضغط الأقصى ضد النظام الإيراني فعالة بشكل غير عادي من قبل الإدارة الأميركية.

وجعلت تلك الحملة الاقتصاد الإيراني يواجه أزمة عملة وسط تزايد الدين العام والتضخم الشديد الذي بات يضرب البلاد.

خامنئي (أرشيفية- رويترز)
خامنئي (أرشيفية- رويترز)

أميركا تتوعد

بدورها، أكدت وزارة الخزانة أن عقوباتها حرمت النظام في إيران من الوصول المباشر إلى أكثر من 70 مليار دولار من عائدات النفط، مؤكدة أنها ستواصل الضغط حتى تمنعه من الوصول إلى حوالي 50 مليار دولار سنوياً.

من احتجاجات إيران
من احتجاجات إيران

بدوره، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، عبر تويتر أن حملة الضغوط القصوى على النظام الإيراني ما زالت فعالة.

وشدد على أن تلك الضغوط تحرم إيران من الأموال اللازمة للقيام بأنشطة خبيثة.

يذكر أن قيمة الريال الإيراني قد انخفضت إلى خمس قيمته السابقة مقابل الدولار منذ بداية حملة العقوبات، في حين تقلص الناتج المحلي الإجمالي الإيراني بنحو 6٪ لمدة 3 سنوات متتالية.

وتحرم العقوبات الأميركية النظام الإيراني من الأموال التي قد يستخدمها لتنفيذ أنشطته الخبيثة.

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