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قائد فيلق القدس الإيراني يهدد بعمليات إرهابية داخل أميركا

إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس الجديد Esmail Qaani
قائدُ فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني
ميليشيات إيران

قائد فيلق القدس الإيراني يهدد بعمليات إرهابية داخل أميركا

قاآني: إيران لا تزال مستعدة للرد، ولعله يبرز أفراد يردون على جريمتكم من داخل بيوتكم

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دبي _ العربية.نت

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هدد قائدُ فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني،بعمليات إرهابية داخل أميركا.

وقال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اليوم الجمعة، إن مقتل الجنرال قاسم سليماني في هجوم أميركي لن يثني طهران عن المقاومة في ظل تصاعد التوترات مع اقتراب الذكرى الأولى للضربة التي نفذتها الولايات المتحدة بطائرة بمسيرة.

وقتلت الولايات المتحدة القائد السابق لفيلق القدس في الثالث من يناير 2020 في العراق. وكانت واشنطن اتهمته قبلها بأنه العقل المدبر لهجمات شنتها فصائل مسلحة متحالفة مع إيران على قوات أميركية بالمنطقة.

قاسم سليماني
قاسم سليماني

وبعد أيام من الضربة الأميركية بطائرة مسيرة، ردت إيران بهجوم صاروخي على قاعدة جوية عراقية كانت تتمركز فيها قوات أميركية،

وأسقطت القوات الإيرانية التي كانت في حالة تأهب قصوى طائرة ركاب أوكرانية قالت إن ذلك حدث بطريق الخطأ أثناء إقلاعها من طهران.

وقال إسماعيل قاآني، الذي خلف سليماني في قيادة فيلق القدس، اليوم الجمعة إن إيران لا تزال مستعدة للرد.

وأضاف في مناسبة بثتها التلفزيون لإحياء الذكرى السنوية في جامعة طهران "لعله يبرز أفرادا يردون على جريمتكم من داخل بيوتكم".

ومضى قائلا إن "مسار قوة القدس والمقاومة لن يتغير بالأفعال الشريرة التي تصدر من أميركا".

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وحلقت قاذفتان أميركيتان من طراز بي-52 في سماء الشرق الأوسط يوم الأربعاء، في ما وصفه مسؤولون أميركيون بأنه رسالة لردع إيران قبل الذكرى السنوية الأولى لمقتل سليماني.

واتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الخميس بمحاولة اختلاق الذرائع لمهاجمة إيران وقال إن طهران ستدافع عن نفسها بقوة.

وتحدث أيضا ممثلون من حلفاء إيران الإقليميين في لبنان والعراق وسوريا واليمن وغزة في الذكرى السنوية اليوم الجمعة.

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