ممثلة إيطالية تكافح التحرش.. اعتدت جنسياً على ممثل

دفعت الممثلة الإيطالية، أزيا أرجنتو، وهي من الشخصيات البارزة في حركة #مي_تو (أنا أيضا)، بعدما اتهمت المنتج #هارفي_واينستين بالاغتصاب، المال إلى ممثل قال إنها اعتدت عليه جنسياً وهو في السابعة عشرة على ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز". وحركة "مي تو" تكافح التحرش، وتحث النساء على الكشف عن الانتهاكات اللاتي تعرضن لها.

وقالت الصحيفة الأميركية، مستندة إلى وثائق أرسلها إليها مصدر لم تكشف عنه، إن مبلغ 380 ألف دولار دُفع إلى #جيمي_بينيت، وهو ممثل وموسيقي أميركي اتهم ارجنتو بالاعتداء عليه جنسيا داخل غرفة فندق في كاليفورنيا عام 2013.

ووصف محامو بينيت اللقاء في الفندق أنه "اعتداء جنسي" خلّف صدمة لدى الممثل الشاب وهدد صحته النفسية.

وطلب الممثل في إفادته ضد أرجنتو تعويضا قدره 3.5 ملايين دولار بسبب "الضيق النفسي الذي تسببت به عمدا وخسارته لأجره إثر اعتداء جنسي".

وكان عند حدوث هذه الحادثة المفترضة في سن السابعة عشرة وشهرين، وكانت هي في السابعة والثلاثين. ويحدد القانون في كاليفورنيا سن الموافقة الجنسية بـ18 سنة.

وذكرت الصحيفة أنها حاولت دونما جدوى مرات عدة الحصول على تعليق حول المسألة من قبل أزيا أرجنتو او ممثليها.

ووُضعت اللمسات الأخيرة على الاتفاق مع جدول زمني للدفع في نيسان/إبريل من السنة الحالية، على ما جاء في الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة.

ومن بين الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة صورة سيلفي تظهر أرجنتو وبينيت ممدين في سرير في التاسع من أيار/مايو 2013. ويفترض ببينيت أن يعيد الصورة إليها بموجب الاتفاق.

وشاركت أرجنتو وبينيت العام 2004 في فيلم "ذي هارت إز ديسيتفول أبوف آل ثينغز" الذي تلعب فيه الممثلة الإيطالية دور والدة بينيت التي تعاني اضطرابات.

وأصبحت أرجنتو من الأصوات البارزة في حركة #مي تو بعدما اتهمت واينستين باغتصابها عندما كانت في الحادية والعشرين في غرفته في أحد فنادق كان عام 1997.

وأتى تحرك بينيت القانوني بعد شهر على كشف اتهامات أرجنتو ضد واينستين على ما ذكرت "نيويورك تايمز".