فرنسا تطلق مسابقة عالمية لإعادة بناء برج نوتردام

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، عن مسابقة دولية للمهندسين المعماريين لإعادة بناء برج كاتدرائية نوتردام الذي احترق الاثنين.

وتحدث فيليب عقب اجتماع خاص لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء ركز فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إعادة بناء الكاتدرائية.

وقال فيليب إن المسابقة تهدف إلى "منح نوتردام برجا يتلاءم مع التقنيات والتحديات الموجودة في عصرنا".

وأضاف أن السلطات ليس لديها تقدير حتى الآن للتكلفة الإجمالية لأعمال التجديد.

موضوع يهمك تعهد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بأن تعيد بلاده بناء كاتدرائية نوتردام، التي دمرها حريق هائل، قائلاً إنه يأمل في... ماكرون يأمل بإعادة بناء كاتدرائية نوتردام خلال 5 سنوات العرب و العالم

وكان ماكرون قال أمس الثلاثاء إنه يريد إعادة بناء الكاتدرائية في غضون خمس سنوات. وعن هذا الموضوع قال فيليب: "من الواضح أن هذا تحد كبير، ومسؤولية تاريخية".

في سياق متصل، قامت فرق البناء بجلب رافعة ضخمة وألواح من الخشب إلى الموقع صبيحة اليوم الأربعاء.

وقال أسقف كاتدرائية نوتردام إنه سيغلق الكنيسة المحترقة لمدة تصل إلى ست سنوات. وأقر الأسقف باتريك شوفيت اليوم الأربعاء بعد يومين من احتراق سقف الكاتدرائية وسقوطه أن النصب التذكاري الشهير سيغلق أبوابه "لمدة خمس إلى ست سنوات".

وقال شوفيه: "أضعف الحريق المدمر جزءا كبيرا من الكاتدرائية"، لكنه لم يذكر القسم الذي كان يتحدث عنه. وأضاف أنه لم يتضح بعد ما سيقوم به موظفو الكنيسة البالغ عددهم 67 موظفا في المستقبل.

وتم ضخ ما يقرب من مليار دولار من مصلين عاديين وأقطاب المال والأعمال من جميع أنحاء العالم لإعادة بناء وترميم المعلم الحضاري الذي يعود للقرن الثاني عشر.

وقال مبعوث التراث الثقافي الرئاسي ستيفان بيرن لراديو "فرانس إنفو" اليوم الأربعاء انه تم جمع 880 مليون يورو (995 مليون دولار). ومن بين المساهمين شركة آبل وأصحاب شركات لوأوريال وشانيل وديور فضلا عن كاثوليكيين وغيرهم من جميع أنحاء العالم.