بالصور.. طرد سائحين من البندقية.. بسبب قهوة

ضُبط سائحان ألمانيان وهما يحضّران القهوة على موقد تحت جسر ريالتو في البندقية، ففرضت عليهما غرامة بقيمة 950 يورو وتم طردهما من المدينة.

وقد جلس السائحان، المتحدران من برلين وهما في الـ32 والـ35 من العمر، في الصبيحة عند أسفل سلالم الجسر الشهير مع حقيبة ظهر لتحضير القهوة بواسطة موقد يعمل بالغاز.

وأبلغ عنهما أحد السكان وسرعان ما أوفِد عناصر من الشرطة المحلية فرضوا على السائحين غرامة قدرها 950 يورو لهذا التصرّف الذي اعتُبر غير لائق، بحسب ما جاء في بيان صدر عن البلدية.

وعملاً بنظام اعتمده المجلس البلدي مؤخراً، دعي السائحان إلى مغادرة المدينة، وهو تدبير يطبّق للمرة الـ40 منذ دخوله حيّز التنفيذ في أيار/مايو الماضي.

وقال لويجي برونييارو رئيس بلدية البندقية في البيان: "ينبغي احترام البندقية، ويجدر بالأشخاص القليلي الأدب الذين يعتقدون أن في وسعهم المجيء وفعل ما يحلو لهم أن يدركوا أن الشرطة المحلية ستضبطهم وتعاقبهم وترحّلهم".

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وأوضح أنه "من الآن فصاعداً، سوف نعمّم أيضا هويات الأشخاص المشمولين بتدابير الإقصاء هذه على السفارات والقنصليات في بلدانهم".

ويشمل النظام المعتمد في أيار/مايو قواعد مرتبطة بحسن السلوك والنظافة والأمن ينبغي احترامها في المدينة التي تواجه تدفقاً كبيراً للسياح له تداعيات على قنواتها المائية ومعالمها الأكثر جذبا للزوار.

وهو يحظر أنشطة عدة، كالاغتسال في النوافير والتنزّه بلا قمصان، ويفرض غرامات عالية، تحت طائلة طرد المخالفين.

وتستقبل المدينة التي تعيش 55 ألف نسمة في وسطها التاريخي كلّ سنة حوالي 30 مليون زائر.