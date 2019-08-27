بسبب مسافر ضل طريقه.. مطار ميونيخ يلغي نحو 130 رحلة

اضطر مطار مدينة ميونيخ الألمانية لإلغاء نحو 130 رحلة، اليوم الثلاثاء، بعد أن أوقفت الشرطة إجراءات الدخول وأخلت المبنى بحثاً عن مسافر دخل مخرجاً للطوارئ عن طريق الخطأ.

وقال المطار إنه تم العثور على الرجل المفقود، وهو إسباني، لاحقاً في الصالة رقم 1 التي دخلها بعد أن خرج من الصالة رقم 2 من باب الطوارئ بدلاً من المرور عبر مكتب مراقبة الجوازات.

واعتقلت الشرطة الرجل الذي تسبب بإغلاق جزئي لأحد مطارات ألمانيا الأكثر ازدحاماً.

وأوضح روبرت فيلهلم، المتحدث باسم مطار ميونيخ أن الراكب وصل في رحلة من خارج الاتحاد الأوروبي وكان من المقرر أن ينتقل إلى رحلة أخرى في مطار ميونيخ. وقبل الصعود إلى رحلة الربط، كان على الراكب المرور عبر مكتب مراقبة الجوازات، ولكنه بدلاً من ذلك فتح باب الطوارئ وغادر من خلاله رغم إطلاق تحذير. ولم يتضح على الفور من أي بلد وصل الشخص.

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واستؤنفت إجراءات دخول المسافرين للمطار بعد إغلاقه لمدة أربع ساعات، الأمر الذي أدى لتأخير كبير في الرحلات لما تبقى من اليوم. وقدم المطار زجاجات مياه للمسافرين المنتظرين في يوم حار ومشمس بميونيخ.

وقال فيلهلم، المتحدث باسم مطار ميونيخ، إن ما يصل إلى 5000 مسافر تأثروا بهذا الاضطراب.

وأكد فيلهلم أن العديد من الرحلات الجوية تأخرت وإن الركاب المتضررين، الذين كانوا بالفعل يخضعون لفحوص أمنية لرحلاتهم المغادرة، اضطروا إلى الخضوع لهذه العملية مرة أخرى.

ومطار ميونيخ أحد أكثر مطارات ألمانيا ازدحاماً، ويأتي الإغلاق الحالي خلال موسم ذروة السفر.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية "دي. بي. أيه" أنه في الصيف الماضي، ألغيت نحو 330 رحلة في ميونيخ عندما تجاوزت امرأة الإجراءات الأمنية.