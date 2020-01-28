هذه الدولة تصدرت مؤشر السعادة العالمي.. فما ترتيب بلدك؟

تبوأت فنلندا مؤشر السعادة العالمي لعام 2019، للعام الثاني على التوالي، حسب تقرير السعادة العالمي السنوي الذي تعده شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.

وارتكز التقرير الذي صدر الأربعاء، وشمل 156 دولة في تصنيفه على عوامل عدة، أبرزها متوسط العمر والدعم الاجتماعي والفساد.

واحتلت كل من النرويج والدنمارك وأيسلندا وهولندا المراتب الأولى تباعا، فيما جاءت المملكة المتحدة في المرتبة الـ15، مقارنة مع المرتبة الـ19 التي شغلتها في العام الماضي.

يذكر أن دول شمال أوروبا تحتل المراتب الأولى من المؤشر منذ بداية إصداره في 2012.

وتمركزت الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الـ19، وقد أعدت قناة "سي أن بي سي" تقريرا تحدثت فيه عن سبب تقدم فنلندا والدنمارك عن الولايات المتحدة في مؤشر السعادة.

الإمارات الأولى عربياً

وأما عربيا فجاءت الإمارات في المرتبة الأولى والـ 21 عالمياً، وحلت السعودية وقطر على التوالي في المرتبتين 28 و29، والبحرين في المرتبة 37، والكويت51.

وجاءت روسيا في المرتبة 68، وليبيا 72، وتركيا 79، ولبنان 91، وشغلت الجزائر والمغرب المرتبتين 88 و89.

وتموقعت مصر في المرتبة الـ137 والأردن 101، والعراق 126، وتونس 124، وسوريا في المرتبة 149، واليمن 151.

أما الدول التي تذيلت مؤشر السعادة العالمي فهي أفغانستان، وإفريقيا الوسطى، وجنوب السودان.