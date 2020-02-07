بعد ولادتها بصحة جيدة.. هذه الرضيعة أصغر مصابة بكورونا

بعدما تداولت وسائل الإعلام العالمية، صورتها، لأنها خرجت من رحم والدتها المصابة بفيروس كورونا الذي شغل العالم وهي بصحة جيدة، ما لبثت حتى انتشرت صورتها مجدداً وهذه المرة لأنها أصغر رضيعة تصاب بالفيروس الفتاك، وهي بعمر اليوم فقط.

An infant in #Wuhan has tested positive for the novel #coronavirus just 30 hours after birth, said the city's children's hospital, raising concerns that infection could be contracted in the womb pic.twitter.com/j8FIdqKgAS — People's Daily, China (@PDChina) February 5, 2020

وفي التفاصيل، أعلنت وسائل إعلام حكومية في الصين، أنه تم تشخيص إصابة طفلة حديثة الولادة بفيروس كورونا الجديد، بعد 30 ساعة فقط من ولادتها، وهذه أول إصابة تُسجل لأصغر طفلة حتى الآن. وقد وُلدت الطفلة في مدينة ووهان، معقل فيروس كورونا في الصين.

وكانت والدة الطفلة قد شخصت إصابتها بالفيروس قبل أن تضع مولودتها، وليس من الواضح بعد كيف انتقل المرض إليها، سواء عن طريق الرحم، أو بعد الولادة.

إلى ذلك، ارتفعت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 636. ومن بين العدد الإجمالي، سجل إقليم هوبي بوسط البلاد ومركز تفشي الفيروس 69 حالة وفاة، منها 64 حالة في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

كما قالت لجنة الصحة في مقاطعة هوبي، في تقريرها اليومي، إنّ هناك 2447 إصابة جديدة بالفيروس.

وفي أنحاء بر الصين الرئيسي كانت هناك 3143 حالة إصابة جديدة مؤكدة أمس الخميس، مما يرفع عدد المصابين إلى 31161 مصاباً.