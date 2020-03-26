بارقة أمل.. إيطالي يبلغ 100 عام يشفى من فيروس كورونا

شفي رجل يبلغ من العمر 100 سنة كان مصاباً بمرض "كوفيد 19" الذي تسببه العدوى بفيروس كورونا المستجد، وخرج من المستشفى مساء أمس الأربعاء في مدينة ريميني الإيطالية، وفق ما أوضحت، الخميس، غلوريا ليسي نائبة رئيس بلدية هذه المدينة.

وقالت ليسي خلال مكالمة مع وكالة "فرانس برس": "لدي أصدقاء يعملون في المستشفى المحلي أتحدث معهم في المساء عندما ننهي العمل". وأضافت: "في أحد الأيام، أخبروني بأن رجلاً من مواليد العام 1919 نقل إلى المستشفى بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا. كان هذا الرجل جميل الخلق وسرعان ما أصبح رمزاً في المستشفى".

وتابعت: "وفي الليلة الماضية، اتصلوا بي ليخبروني أن هذا الرجل قد غادر المستشفى. في هذه الأوقات يكون من الجيد دائماً نشر القليل من الأمل".

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ومع تسجيل 7503 حالات وفاة وحوالي 75 ألف إصابة، تبقى إيطاليا البلد الأكثر تضررا من الوباء. وتشمل الأرقام الرسمية الوفيات في المستشفيات ودور العجزة.

ويبلغ متوسط عمر المتوفين وفق آخر إحصاءات المعهد العالي للصحة في إيطاليا 78 سنة.

وكانت سيدة إيطالية تدعى ألما كلارا كورسيني تبلغ من العمر 95 عاماً قد تعافت هي الأخرى من مرض "كوفيد 19"، بعدما تم تشخيصها كحالة عدوى مؤكدة بفيروس كورونا خلال الشهر الجاري في مدينة مودينا الإيطالية، حسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأكد الطاقم الطبي أن أعضاء جسم الجدة ألما كورسيني أظهرت "ردة فعل كبيرة" وشفيت بالكامل، مؤكدين أن الحالة تعافت تمامًا دون الحاجة لتعاطي "علاجات مضادة للفيروسات".

كذلك، شفيت امرأة تبلغ من العمر 103 أعوام من فيروس كورونا المستجد في إيران، على ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، في وقت يعتقد فيه العلماء أن المرض يشكل خطرا على المسنين أكثر من بقية المصابين.

كما ذكرت وسائل إعلام صينية أن رجلاً يبلغ من العمر 100 عام تعافى من إصابته بفيروس كورونا، وخرج من المستشفى في مقاطعة هوبي الصينية، بعد علاج لمدة 13 يوماً.