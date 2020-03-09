كيف تمكن معمر صيني من هزم كورونا؟

ذكرت وسائل إعلام صينية أن رجلاً يبلغ من العمر 100 عام تعافى من إصابته بفيروس كورونا، وخرج من المستشفى في مقاطعة هوبي الصينية، بعد علاج لمدة 13 يوما، ليكون بذلك أكبر مريض بالعمر يتعافى من هذا المرض حتى الآن.

ودخل المسن إلى المستشفى من ضمن مجموعة تضم أكثر من 80 مريضا، مصابين بالفيروس، وتعافوا جميعا. والرجل المعمر من مواليد شهر فبراير 1920، وهذا يعني أنه أتم عامه المائة، ودخل المستشفى في 24 فبراير إثر إصابته بفيروس كورونا، وكان لديه مشاكل صحية من بينها مرض الزهايمر وارتفاع ضغط الدم وقصور في القلب.

وبسبب حالته المعقدة، أجرى أطباء متخصصون من الجيش، مشاورات عديدة واتبعوا أساليب مختلفة، من بينها تبنى علاج مضاد للفيروسات من خلال الطب الصيني التقليدي والعلاج ببلازما المتعافين.