كورونا يرهب ميكي ماوس ودونالد داك.. "ديزني" تسرح موظفين

يبدو أن ظل فيروس كورونا بدأ يرهب ميكي ماوس ودونالد داك، وأبرز الشخصيات الشهيرة التي اشتهرت بها شركة ديزني، فقد أعلنت المجموعة الشهيرة في عالم الكرتون أنها ستتخذ قرارات تسريح مؤقت بسبب انتشار كوفيد-19 الذي أرغمها على إغلاق متنزهاتها الترفيهية ووقف غالبية نشاطاتها حتى إشعار آخر.

وأوضحت الشركة الأكبر عالمياً في قطاع الترفيه أن الإجراءات تشمل "الوظائف غير الأساسية راهنا" وستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 19 نيسان/أبريل.

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هذا ولم تعطِ "ديزني" أي توضيحات حول عدد الموظفين المعنيين بالقرار وطبيعة الوظائف والأماكن المشمولة.

وكانت "ديزني" قد قررت منذ 12 آذار/مارس، إغلاق كل متنزهاتها الترفيهية في الولايات المتحدة وفرنسا، تجنباً لانتشار الفيروس.

ويشكل "ديزني وورلد" في أورلاندو (فلوريدا) أكبر متنزه ترفيهي في العالم في عدد الزوار مع نحو 21 مليونا العام 2018، يليه "ديزنيلاند" في أنهايم قرب لوس أنجلوس (18,7 مليون).

في حين، تفيد الصحف المتخصصة أن قسم "المتنزهات والمنتجات" في "ديزني" يوظف نحو 122 ألف شخص في 12 متنزهاً ترفيهياً، وفي عدد كبير من الفنادق وشركة رحلات سياحية بحرية.

وأوضحت "ديزني" في بيان "خلال الأسابيع الأخيرة أصدرت السلطات مراسيم أدت إلى إغلاق غالبية نشاطاتنا. وتلقى العاملون في ديزني معاشاتهم ومخصصاتهم منذ ذلك الحين ونحن ملتزمون بأن ندفع لهم أجورهم حتى 18 نيسان/أبريل أي لمدة خمسة أسابيع".

وأضافت "لكن مع غياب مؤشر محدد حول موعد استئناف نشاطاتنا، نحن مضطرون إلى اتخاذ القرار الصعب بالانتقال إلى المرحلة التالية أي التسريح المؤقت".