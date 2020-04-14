للتحايل على العزل.. إيطالية "تنزّه" سلحفاتها وتنال غرامة

تلقت امرأة إيطالية في الـ60 من العمر غرامة قدرها 400 يورو بعدما ضبطها عناصر الدرك الإيطالي يوم الاثنين، وهي تتنزه في شوارع روما مع سلحفاتها الصغيرة.

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وأفاد المكتب الإعلامي لقوات الدرك الإيطالية (كارابينيري) في بيان أن "عناصر الدرك في حي سنتوتشيله.. عاقبوا امرأة في الـ60 من العمر بعدما باغتوها خارج منزلها من دون مسوغ مشروع" في تحد لتدابير الحجر المنزلي المفروضة لتطويق تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقدمت هذه المرأة التي كانت "تتنزه مشياً مع سلحفاتها"، تبريراً "فريداً" أكدت فيه أنها خرجت من المنزل "للترويح عن السلحفاة".

وأوضح عنصر الدرك نونزيو كاربونه في اتصال مع وكالة "فرانس برس" أن هذا التبرير لم يقنع عناصر دورية الدرك، الذين سطّروا مخالفة بقيمة 400 يورو في حق المرأة.

وقد سجلت إيطاليا عدداً قياسياً من الغرامات في يوم الاثنين، الذي كان يوم عطلة في البلاد. فمن أصل 252 ألفاً و148 عملية للشرطة، أفضت 16 ألفاً و545 عملية إلى غرامات على خلفية مخالفة القيود المفروضة على التنقلات، أي بارتفاع نسبته 20.2% مقارنةً مع الأحد الذي كان يصادف عيد الفصح (13756).