شاهد أين ينام ميسي كل ليلة ليحميه الفراش من كورونا  

يؤكدون في اسبانيا أن اللاعب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مهاجم فريق برشلونة، ينام كل ليلة على فراش مضاد لكل الفيروسات، وأهمها "كورونا" المستجد بنسبة 99.84 % وربما أكثر، مع أن Viruclean الذي نراه في فيديو تعرضه "العربية.نت" أدنا، وبدأت شركة Tec Moon الاسبانية بانتاجه منذ شهرين، هو رخيص مقابل الحماية التي يوفرها من الفيروس الأشرس، فسعره 1000 يورو، أو1.200 دولار تقريبا.

الفراش الذي يقتل أي فيروس في مدة أقصاها 4 ساعات، هو "نظام للنوم" أكثر منه كتلة اسفنج عادية وكيفما كان، بحسب ما تذكر الشركة في اعلاناتها عنه، فمعظم قماشه مكون من جسيمات تمت صناعتها بتقنية "النانو" دقيقة الصغر، الى درجة تصعب رؤيتها بالعين المجردة، وهي التي تدمر الفيروس وتقضي عليه. كما أن الفراش يرجّ ويهتز، اذا ما رغب صاحبه، مؤمنا قبل النوم عليه تدليكا ناعما للقدمين، يساعد على النعاس والنوم المريح، لذلك اشترى ميسي كمية كبيرة منه، لمقر سكنه باسبانيا، وشحن منه لأفراد عائلته في الأرجنتين.

ويذكر موقع صحيفة AS الرياضية الاسبانية، أن ميسي ليس الوحيد الذي ينام كل ليلة على "فيروكلين" بين لاعبي الكرة، لأن Saúl Ñíguez اللاعب مع فريق "أتليتيكو مدريد" الاسباني، اعتمده أيضا لنومه اليومي، كما اعتمده الأرجنتيني Sergio Agüero اللاعب مع فريق "مانشستر سيتي" الانجليزي، والمعروف بأنه النجم الاعلاني للشركة وسفيرها الاعلامي، والذي كتب مرة أنه جرب الفراش "وعندها لاحظت أنه ساعدني على الراحة، مع أني كنت أنام قبل ذلك في الخامسة أو السادسة صباحً ، وبعد حصولي على الفراش أصبحت أغفو في نصف ساعة " وفق تعبيره.

أما الشركة، فنجد في حسابها التويتري، وهو باسم @Tecmooncolchon في الموقع التواصلي، الكثير من المعلومات عن الفراش، ولكن باللغة الاسبانية. كما نجد اعلانا منها، يعد المصابين بالفيروس بأن يعتمدوا الفراش لنومهم، لأنه قادر في 4 ساعات كحد أقص على تدميره وتخليصهم من شرّه.

