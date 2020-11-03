فيديو لا يصدق.. انتشلوا طفلة حية بعد 3 أيام تحت الأنقاض

في مشاهد لا توصف، ولا تصدق، انتشل رجال الإنقاذ في تركيا طفلة على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى منهار في محافظة إزمير، بعد قرابة ثلاثة أيام من الزلزال القوي الذي وقع في بحر إيجه يوم الجمعة الماضي مخلفا في أحدث حصيلة أعلن عنها اليوم الثلاثاء 100 قتيل.

فقد أعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية الحكومية أمس أن طفلة تبلغ ثلاثة أعوام تدعى، إليف برينسك، كانت تحت الأنقاض وأنقذت بعد 65 ساعة من حصول الهزة الأرضية ونقلت إلى المستشفى، فيما ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بصور الصغيرة في المستشفى، فضلاً عن مشاهد من انقاذها من تحت الركام.

Miracles continue to happen in Izmir. Rescue workers saved a 3 year old from the rubble alive 65 hours after the earthquake.



Meanwhile the death toll rises to 79. pic.twitter.com/lJqHztbYsF — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 2, 2020

فبعد أيام سوداء وساعات مرعبة، انتشلت الطفلة، وسط تصفيق حار ولفت ببطانية لتنقل لاحقا إلى المستشفى.

في حين أعربت جدة الطفلة عن سعادتها العارة، قائلة "أنا سعيدة للغاية، أخيرا اجتمعت بإليف".

والطفلة هي من بين 106 أشخاص أخرجوا على قيد الحياة من تحت ركام المباني المدمرة أو المتضررة جراء زلزال ضرب الجمعة محافظة إزمير في غرب تركيا وكذلك جزيرة ساموس اليونانية.

يشار إلى أن والدة إليف وشقيقتاها وشقيقها، كانوا أخرجوا مساء السبت على قيد الحياة، إلا أن شقيقها توفي بعد وقت قصير، على ما ذكرت وسائل إعلام تركية.

يأتي هذا بينما وصل عدد قتلى الزلزال إلى مئة بعد أن أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن 98 شخصا توفوا جراءه في مدينة إزمير بغرب تركيا. وقالت السلطات إن صبيين لقيا حتفهما أيضا على جزيرة ساموس اليونانية.

وهذا أكبر عدد من القتلى يسقط في زلزال بتركيا منذ ما يقرب من عشر سنوات.