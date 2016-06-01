هذه هي أفضل 10 أطعمة لكبح الشهية

على عكس ما هو معروف.. فإن هناك فرقا بين "الشهية" و"الجوع"، فالشهية ما هي إلا الرغبة في تناول الطعام، أما الجوع فهو الحاجة العضوية لتناول الطعام، وليس ضروريا أن يتحكم الجوع في الشهية.

وزيادة الشهية عادة ما تؤدي إلى المبالغة في تناول الأطعمة دون حساب، ما يعرض نظامك الغذائي للانهيار، لذا من الضروري أن تلجأ لبعض الحيل لكبح شهيتك لكي تحافظ على وزنك المثالي.

وقد حدد تقرير نشره موقع "بولد سكاي" المعني بالشؤون الصحية 10 أنواع من الأطعمة لديها القدرة السحرية على كبح الشهية، وزيادة شعورك بالامتلاء، إضافة إلى احتوائها على عناصر غذائية مفيدة للجسم. وهذه الأطعمة السحرية هي:

1 - التفاح.. وهو غني بالألياف، لذا فهو يملأ المعدة ويعطي الشعور بالشبع لمدة طويلة، فتفاحة واحدة يمكن أن تقضي على الشعور بالجوع، كما أنها لها مفعول السحر في زيادة عملية الحرق بالجسم وإمداده بالطاقة اللازمة لممارسة النشاطات اليومية.

2 - اللبن الزبادي.. وهو غني بالبروتينات والكالسيوم، فإما أن يتم تناوله مع الفواكه أو إلى جانب الوجبات، لأنه يملأ المعدة ويحافظ على الشعور بالشبع لمدة طويلة.

3 - الشوفان.. وهو من الأطعمة المذهلة التي تضمن لك الشبع لمدة طويلة. فوجبة من الشوفان تزيد من هرمون يدعى "كوليستوكينين" الذي يكبح الشهية بشكل فعّال.

4 - الأفوكادو.. وهو غني بالألياف والأحماض الدهنية التي لها الأثر السريع في كبح الشهية، إضافة إلى الفوائد الغذاية الرائعة لهذه الفاكهة.

5 - الخضراوات الورقية.. وهي من أفضل الأطعمة المسؤولة عن كبح الشهية والقضاء على الجوع.

6 - الشاي الأخضر.. هو من أفضل المشروبات التي تساعد على الهضم وتكبح الشهية، فالكثيرون يشربون الشاي الأخضر لقدرته على المساعدة في فقدان الوزن الزائد، إلا أن ما لا يعرفه الكثيرون هو أنه يعطي شعوراً بالامتلاء والشبع لمدة طويلة.

7 - البيض.. وهو غني بالبروتين ويمد الجسم بالطاقة، وهو من الأطعمة التي تكبح الشهية بشكل كبير، ويعطي إحساساً بالشبع لمدة طويلة.

8 - اللوز.. فقد أثبتت بعض الدراسات أن اللوز يعطي الإحساس بالشبع، فحفنة صغيرة من اللوز كفيلة بالقضاء على شعورك بالجوع.

9 - بذور الكتان.. وهي غنية بالألياف والبروتينات التي تكبح الشهية، فيمكنك إضافتها لوجباتك - خصوصاً لأطباق السلطة - لتقضي على جوعك لمدة طويلة.

10 - الفليفلة الحريفة.. فهي تزيد من عملية الحرق بالجسم، ما يساعد على خفض الوزن، كما أنها غنية بمركبات لها مفعول السحر في كبح الشهية.