الصين.. سرطان الرئة يتفاقم وسط تلوث هائل

ذكرت صحيفة "تشاينا ديلي"، الجمعة، نقلا عن مسؤولين بقطاع الصحة أن الصين شهدت زيادة حادة في حالات الإصابة بسرطان الرئة خلال السنوات العشر أو الخمس عشرة الماضية.

وأضافت الصحيفة أن خبراء من أكاديمية العلوم الطبية الصينية قالوا إن حالات الإصابة بسرطان الرئة تزداد بمعدل سريع بين مجموعات لا تعد عرضة للمرض تشمل #نساء وغير مدخنين، وهو ما يشير إلى أن #التدخين ليس المسؤول عن هذه الزيادة.

ويقدر أن 300 مليون من الصينيين مدخنون، ولكن الصحيفة ذكرت أن هناك زيادة سريعة في نوع من سرطان الرئة يتوغل بداخلها بعمق وليس مرتبطا بالتدخين.

مستويات تلوث خطيرة

وتشن الصين حربا على مستويات خطيرة من تلوث الهواء في ظل تركيزات لجزيئات صغيرة قابلة للاستنشاق تعرف باسم (بي.إم2.5) تتجاوز في أحيان كثيرة 300 ميكروغرام لكل متر مكعب في المناطق الصناعية بشمال البلاد.

وبلغ متوسط تركيز الجزيئات على مستوى الصين العام الماضي 47 ميكروغراما مع التزام ربع المدن فقط بالمعدل الإرشادي الرسمي لجودة الهواء المحدد عند 35 ميكروغراما. وتوصي منظمة الصحة العالمية بألا يتخطى مستوى تلك الجزيئات 10 ميكروغرامات.

وفيات مبكرة

وأفادت دراسة نشرتها الدورية الطبية البريطانية في العام الحالي أن بإمكان الصين تفادي ثلاثة ملايين حالة وفاة في سن مبكرة سنويا إذا حسنت جودة الهواء بما يتفق مع التوجيهات الإرشادية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.

وأقرت الحكومة الصينية خلال حملة لمكافحة #السرطان استمرت 3 سنوات بدأت في 2015 أن التلوث البيئي ساهم في زيادة حالات الإصابة بالسرطان في البلاد.

وتفيد أحدث الإحصاءات بظهور قرابة 4.3 مليون حالة إصابة جديدة بالسرطان في الصين في 2015، بينهم 730 ألفا يعانون من #سرطان_ الرئة، وهو ما يمثل 36 في المئة من مجمل الحالات على مستوى العالم.