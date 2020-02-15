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الأولى خارج آسيا.. وفاة شخص جراء كورونا في فرنسا

(أرشيفية)
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أعلنت فرنسا أول وفاة جراء فيروس كورونا المستجدّ على أراضيها، وهذه الحالة هي الأولى خارج قارة آسيا.

كلمات دالّة

#فرنسا, #كورونا
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