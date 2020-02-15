الأولى خارج آسيا.. وفاة شخص جراء كورونا في فرنسا آخر تحديث: السبت 21 جمادي الثاني 1441 هـ - 15 فبراير 2020 KSA 13:10 - GMT 10:10 تارخ النشر: السبت 21 جمادي الثاني 1441 هـ - 15 فبراير 2020 KSA 12:23 - GMT 09:23 (أرشيفية) رابط مختصر شارك الأولى خارج آسيا.. وفاة شخص جراء كورونا في فرنسا PDF اطبع حجم الخط أعلنت فرنسا أول وفاة جراء فيروس كورونا المستجدّ على أراضيها، وهذه الحالة هي الأولى خارج قارة آسيا. كلمات دالّة #فرنسا, #كورونا إقرأ أيضاً الصحة العالمية: تجارب صينية على كورونا ونتائج بـ3 أسابيع 09:33 GMT