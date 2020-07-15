فسحة أمل.. لقاح ضد كورونا يدخل المرحلة النهائية

في وقت لا يزال الفيروس المستجد ممسكاً بخناق العالم، يبدو أن هناك أمل قد يريح الناس من كابوس جثم على الصدور شهوراً.

فقد أعلنت شركة الأدوية الأميركية "موديرنا" الثلاثاء أن التجارب السريرية للقاحها المضاد لوباء كوفيد-19 ستدخل المرحلة النهائية في 27 تموز/يوليو، لتكون بذلك أول شركة تبلغ هذه المرحلة المتقدمة.

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وستجرى التجارب السريرية النهائية على 30 ألف شخص في الولايات المتحدة، سيتلقى نصفهم جرعات تبلغ الواحدة منها مئة ميكروغرام من اللقاح، فيما سيتلقى النصف الآخر دواءً وهمياً.

الوقاية من الأعراض والإصابة

يشار إلى أن الهدف الأول لهذه التجارب هو الوقاية من أعراض كوفيد-19، في حين تشمل الأهداف الثانوية الوقاية من الإصابة بـ"سارس-كوف-2".

ومن المفترض أن تستمر الدارسة حتى 27 تشرين الأول/أكتوبر.

إلى ذلك يضع هذا الإعلان شركة موديرنا في طليعة السباق العالمي من أجل التوصل للقاح مضاد للوباء الذي أصاب لغاية اليوم أكثر من 13 مليون شخص في العالم وأوقع أكثر من 570 ألف وفاة.

ويحذر العلماء من أن اللقاحات الأولى التي ستطرح في الأسواق لن تكون بالضرورة الأكثر فاعلية.

كما تقوم التكنولوجيا التي تعتمدها شركة موديرنا والقائمة على جهاز الحمض النووي الريبي، على إعطاء الجسم المعلومات الجينية لإطلاق وقاية استباقية من كورونا.