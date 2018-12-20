صور جديدة للمعتقلين بتهمة قتل السائحتين في المغرب

اعتقلت السلطات المغربية 3 أشخاص، اليوم الخميس، ليصبح عدد المشتبه بهم 4 أشخاص، في مقتل سائحتين أجنبيتين، في قرية إمليل الجبلية في إقليم الحوز بضواحي مدينة مراكش جنوب المغرب.

وكشف مكتب محاربة الإرهاب، أن الاعتقال تم صباح الخميس في مدينة مراكش بتنسيق مع جهاز الشرطة.

وأوضحت السلطات المغربية أن التحقيقات القضائية جارية الآن مع المشتبه بهم تحت إشراف من النيابة العامة، لتحديد "ملابسات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي".

ويبحث المحققون المغاربة مع المشتبه بهم عن "الخلفيات والدوافع الحقيقية" التي كانت "وراء ارتكاب" جريمة قتل سائحتين أوروبيتين.

ويشتغل التحقيق على "فرضية الدافع الإرهابي" لهذه الجريمة، والذي تدعمه "قرائن ومعطيات أفرزتها إجراءات البحث".

ويأتي اعتقال الثلاثة المشتبه بهم، صباح اليوم الخميس، في أعقاب اعتقال المشتبه به الأول، يوم الثلاثاء الماضي، في مدينة مراكش.

ونفذ المشتبه بهم الأربعة، جريمة "القتل العمد" باستعمال السلاح الأبيض ضد سائحتين نرويجية ودنماركية.

وانتشر فيديو، عبر مواقع التواصل مساء الأربعاء، وفيه يبدو المعتقلون وهم يمعنون في قطع رأس إحدى السائحتين بعد ذبحها، وهو فيديو مدته 15 ثانية، وصور مشاهده منفذو الجريمة المزدوجة أنفسهم، إلا أن "العربية.نت" التي أطلعت عليه في حساب "فيسبوكي" لأحدهم، تحجم عن بثه لفظاعته، ولعدم توصلها الى دليل يؤكد صحته، مع استغراب في كيف سمح "فيسبوك" ببثه في الموقع.