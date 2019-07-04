"المتوسط" قبالة تونس يبتلع أكثر من 80 مهاجراً

أعلن مسؤول في منظمة الهجرة الدولية ،الخميس، أن أكثر من 80 مهاجرا باتوا في عداد المفقودين قبالة السواحل التونسية بعد انطلاقهم من ليبيا، الاثنين، وغرق القارب الذي يقلهم.

والتقى المسؤول، وجدي بن محمد، الناجين الثلاثة الذين تم إنقاذهم الأربعاء. ونقل عن أحدهم، وهو من مالي، قوله إن القارب غرق، مساء الاثنين، مضيفا أنه "يجهل مصير المفقودين، وربما قضوا غرقا".

وفي وقت سابق، أعلنت جمعية الهلال الأحمر التونسية أن مركباً يقل أكثر من 70 مهاجراً غرق قبالة سواحل تونس، الأربعاء‭‭‭‭‭.‬‬‬‬

وقال منجي سليم، المسؤول في الهلال الأحمر، الخميس، إن 4 أشخاص تم إنقاذهم في البداية أبلغوا خفر السواحل التونسي أن القارب غرق قبالة سواحل جرجيس.

وأضاف سليم أن أحد الناجين الأربعة تُوفي لاحقا في المستشفى.

وغرق 65 مهاجرا على الأقل في مايو/أيار عندما انقلب قاربهم قبالة الساحل التونسي بعد أن أبحروا من ليبيا على أمل الوصول لأوروبا.