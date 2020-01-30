تركيا سلمت الوفاق منظومة دفاع جوي.. ومرتزقة أفارقة

أفادت مصادر رفيعة لـ"العربية" و"الحدث" اليوم الخميس، بأن شركات تركية تبيع كميات كبيرة من الأسلحة لحكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج. مؤكدة أن أنقرة شيدت معسكرات تدريب جديدة في طرابلس وهذه المعسكرات تضم غرفة عمليات لقوات تركية ومقر إقامة لقادة التدريب الأتراك ووحدة اتصال كاملة بالجيش التركي.

وأضافت المصادر أن تركيا سلمت حكومة الوفاق أول صفقة من منظومة الدفاع الجوي.

وكشفت المصادر عن أن 400 من المهندسين العسكريين الأتراك وضعوا خطة كاملة لتشييد أبراج مراقبة ووضع خطة لتحصين طرابلس للتصدي لأي هجوم من الجيش الوطني الليبي.

موضوع يهمك أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، الخميس، تعليق عملياتها في مركز عبور بطرابلس وسط تفاقم النزاع الليبي.واتخذ القرار... الأمم المتحدة تعلق عملياتها بمركز لاجئين في طرابلس المغرب العربي

كما كشفت مصادر "العربية" عن رئيس الاستخبارات التركي فيدال هاكان زار طرابلس سرا منذ خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن قيادات عسكرية تركية زارت طرابلس منذ عدة أيّام للإشراف علي عمليات نقل أسلحة ثقيلة تحت إشراف هيئة الأركان العامة التركية.

إلى ذلك، قالت المصادر إن تركيا عالجت عناصر من تنظيم القاعدة وميليشيا أنصار الشريعة الذين أصيبوا بمعارك مع الجيش الليبي في مستشفيات تركية خلال الأيام الماضية اصيبوا في اشتباكات مع قوات الجيش الوطني.

المصادر كشفت أيضا عن أن تركيا نقلت مقاتليين من إفريقيا وتحديدا من دول الصومال وكينيا إلى ليبيا.

ووفق مصادرنا فإن حكومة الوفاق قامت ببناء مخازن جديدة لتخزين الأسلحة الجديدة القادمة من تركيا ، وتتولى عناصر سورية وتركية عمليات تأمين هذه المخازن التي يتم نقل الأسلحة إليها.

وأفادت المصادر بانتقال عناصر سورية إلى ليبيا تدربت تحت يد ميلشيات مسلحة تابعة لحزب الله في سوريا، ولفتت إلى أن ضمن العناصر السورية التي انتقلت إلى ليبيا متورطة في عمليات إرهابية وتدربوا تحت يد اتراك.