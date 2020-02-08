محادثات جنيف.. أطراف ليبيا تتفق على استمرار الهدنة

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، في بيان حول الجولة الأولى من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 التي انتهت اليوم في جنيف، توافق الأطراف الليبية على أهمية استمرار الهدنة التي بدأت في 12 يناير.

وقالت "هناك توافق واسع بين الطرفين حول حاجة الليبيين الملحة للمحافظة على سيادة ليبيا وسلامة أراضيها والحفاظ عليها وحماية حدودها".

موضوع يهمك يبدو أن خلافات الإخوان المتزايدة هذه الأيام في ليبيا، ستفجر الكثير مما خفي لجهة عمليات الجماعة المالية.فقد ظهرت العديد... خلافات إخوان ليبيا تفجر فضائح.. وأموال إلى تركيا المغرب العربي

كما أشارت إلى وجود توافق على ضرورة الامتناع عن رهن القرار الوطني ومقدرات البلاد لأي قوة خارجية، وعلى وقف تدفق المقاتلين غير الليبين وإخراجهم من الأراضي الليبية.

محاربة المجموعات الإرهابية

وأيضاً تحدث عن وجود توافق على استمرار محاربة المجموعات "الإرهابية" المصنفة من قبل الأمم المتحدة مثل (تنظيم القاعدة، داعش، أنصار الشريعة).

في حين أكدت البعثة أن الطرفين دعما العملية الجارية حاليا لتبادل الأسرى وإعادة الجثامين.

إلى ذلك، اقترحت البعثة عقد جولة جديدة من التفاوض بين الطرفين في جنيف في 18 فبراير الجاري.

يشار إلى أن مكتب الأمم المتحدة في جنيف أعلن في 3 فبراير، أن الممثل الخاص للمنظمة الدولية إلى ليبيا، غسان سلامة، بدأ محادثات في جنيف، مع حكومة الوفاق وأعضاء من قوات الجيش الوطني الليبي الذي يقوده خليفة حفتر.

وتضم ما تسمى اللجنة العسكرية الليبية المشتركة خمسة مسؤولين كبار من كل جانب ويديرها سلامة.