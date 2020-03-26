الجيش الليبي يحرر مناطق جديدة ويقترب من الحدود التونسية

أعلن الجيش الليبي، مساء الأربعاء أن قواته سيطرت على مدينة زليتن وعلى مناطق قريبة من الحدود التونسية وأحرزت تقدمات جديدة في عدة محاور بالعاصمة طرابلس، بعد معارك طاحنة مع المليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق، طوال يوم الأربعاء.

وقالت كتيبة "طارق بن زياد" المقاتلة التابعة للجيش، في بيان، إن وحداتها العسكرية اقتحمت معسكر طريق رقدالين التابع لقوات الوفاق وبسطت كامل سيطرتها عليه، كما تمت السيطرة على معسكر العسّة التابع لحرس حدود قوات الوفاق قرب الحدود التونسية، وتحرير مدينة زليطن شرق العاصمة طرابلس.

وتزامن ذلك مع تقدمات جديدة حققها الجيش في محوري الساعدية والعزيزية بالعاصمة طرابلس، خلال اشتباكات مسلّحة، هي الأعنف منذ أسابيع.

وصباح الأربعاء، تصدى الجيش الليبي، لهجوم مفاجئ شنته قوات الوفاق على قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية الواقعة غربي العاصمة طرابلس على بعد 25 كم من حدود تونس، في خرق واضح للهدنة الانسانية المعلنة لمواجهة فيروس "كورونا".

تأتي هذه التطورات وتجدد القتال في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على طرفي الصراع لوقف العنف جراء مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، بعدما سجلت ليبيا أول إصابة الثلاثاء.

ويرى مراقبون أن من شأن انتشار فيروس كورونا تعميق مأساة ليبيا التي تفتقر أساسا إلى بنية صحيّة جيّدة وتعاني من نقص الإمدادات الطبية، مع زيادة أعداد المرضى وجرحى الحرب التي تعصف بها منذ سنوات.