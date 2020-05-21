المسماري: تركيا تمارس العدوان على الشعب الليبي

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحافي، الخميس، أن "تركيا تقوم تحت غطاء الاتفاق مع ما يسمى حكومة الوفاق بالعدوان على الشعب الليبي ومقدراته".

وأضاف: " سيادة وحرية وطننا في خطر ويجب علينا القتال".

وكشف المسماري أن عدد العسكريين الأتراك في ليبيا 1500 عنصر، فضلا عن عناصر أخرى من شركات أمنية.

وقال إن "تركيا تجهز الآن لنقل 2500 عنصر آخر من قوات العمليات الخاصة ومن الكوماندوز إلى ليبيا".

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وذكر المسماري أن "تركيا نقلت تقريبا 17 ألفا من الشباب السوري المغرر بهم أو من الجماعات المتطرفة للأراضي الليبيبة".

وأوضح أنه خلال الأسبوع الأخير فقط تم تسيير 34 رحلة جوية ما بين اسطنبول من ناحية، وطرابلس ومصراتة من ناحية أخرى.

واتهم المسماري، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنقل "إرهابيين ومتطرفين" إلى ليبيا.

تركيا تهدد الجيش الليبي

هذا وحذرت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، قوات القائد العسكري الليبي خليفة حفتر من عواقب وخيمة إذا هاجمت المصالح التركية في ليبيا.

وقال متحدث باسم الوزارة إن تركيا، التي تدعم حكومة الوفاق في طرابلس، ستعتبر قوات حفتر أهدافا مشروعة إذا استُهدفت المصالح التركية.