الجيش الليبي يسقط مسيرة تركية قرب بني وليد

أفاد مراسل العربية والحدث اليوم السبت، بأن الجيش الليبي أسقط طائرة تركية بدون طيار تابعة لكتائب الوفاق قرب بني وليد غرب ليبيا.

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وفجر اليوم، أعلن الجيش الوطني الليبي، مقتل قائد "فرقة السلطان مراد" المدعوم تركياً جنوب العاصمة طرابلس. وأضاف أن "قائد فرقة السلطان مرتزق سوري يدعى مراد العزيزي وقتل في محور المطار".

ومن المعلوم أن فرقة السلطان مراد ‏هي فصيل سوري مسلح، يضم أغلبية من العناصر المنتمية إلى تركمان سوريا، وهو مدعوم بشكل كبير من قبل تركيا، التي تقدم له التمويل والتدريب العسكري والدعم الجوي.

كما يشكل الفصيل الأكثر بروزاً بين كتائب تركمان سوريا المدعومة من أنقرة.

يأتي هذا في وقت تشهد العاصمة الليبية جولات متجددة من الاشتباكات بين فصائل حكومة الوفاق المدعومة من تركيا وبين الجيش الليبي، وسط دعوات دولية للتهدئة والعودة إلى الحوار ووقف التدخلات الخارجية، وتحذيرات أوروبية من "سورنة" النزاع الليبي.

وسبق لأنقرة التي تنقل مقاتلين سوريين باستمرار إلى ليبيا أن أعلنت أنها بدعمها لحكومة الوفاق قلبت الموازين في ليبيا.

يذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان كان أعلن في وقت سابق، أن "كتيبة من المرتزقة" السوريين تضم نحو 50 عنصراً، يترأسها أمني سابق في داعش من ريف حمص الشرقي ذهبت للقتال في ليبيا".