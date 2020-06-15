اليونان: الاتحاد الأوروبي يدين الانتهاكات التركية في ليبيا

أكد وزير خارجية اليونان، نيكوس دندياس، الاثنين، أن "الاتحاد الأوروبي يدين الانتهاكات التركية في ليبيا".

وقال دندياس إن "مذكرة التفاهم التي تتذرع بها أنقرة للتدخل في ليبيا مرفوضة".

ودعا المفوض الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل، الاثنين، تركيا إلى "خفض التصعيد" في ليبيا وإلى "العودة إلى خيار الشراكة الحقيقة" مع الاتحاد الأوروبي.

موضوع يهمك نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الاثنين، عن مصدر تركي كشفه أن أنقرة وحكومة الوفاق الليبية تبحثان إمكانية استخدام... ليبيا.. الأتراك يسعون لاستخدام قاعدتي الوطية ومصراتة البحرية المغرب العربي

وبعد اجتماع بين وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وبوريل ووزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أكد المفوض أنه لم يتم تناول تفاصل الأزمة الليبية خلال المناقشات.

وأضاف أن الأوروبيين أكدوا "بوضوح لبومبيو رفض الاتحاد الأوروبي ضم إسرائيل للمستوطنات" في الضفة الغربية المحتلة.

وفي هذا السياق قال: "ندعو الإسرائيليين والفلسطينيين إلى استئناف مفاوضات حقيقية على أساس محددات الحل المتفق عليها دولياً".

وبالعودة للملف الليبي، أكد بوريل أن الأوروبيين سيبحثون عملية "ايريني" التي تهدف للحد من وصول السلاح لليبيا في اجتماع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي غداً الثلاثاء. وتابع بوريل: "بحثنا مع الوزير بومبيو بشكل أساسي العلاقات مع الصين ومسيرة السلام وأكرانيا".