تركيا تعزز "الوطية".. والجيش الليبي يرصد تحركات نحو سرت

في حين أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري مساء الأربعاء، أن تركيا تريد الوصول إلى منطقة الهلال النفطي من أجل السيطرة على البلاد، مؤكدا أن الجيش الليبي يرصد التحركات التركية في محيط سرت والجفرة، أشارت وسائل إعلام محلية بأن تركيا أرسلت دعما عسكريا جديدا إلى قاعدة الوطية الجوية الليبية التي تسيطر عليها فصائل حكومة الوفاق بعد أيام على القصف الذي دمر منظومات دفاعها الجوي بالقاعدة.

وتناقل ناشطون ليبيون صورا لرتل عسكري مكون من عدة شاحنات محملة بأسلحة ومعدات في طريقه إلى قاعدة الوطية الجوية، بعد تفريغ طائرة شحن عسكرية تركية حمولتها في مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

منظومة جديدة في الوطية

وكانت وسائل إعلام تركية، أكدّت مطلع الأسبوع الحالي، أن الجيش التركي يعدّ لنشر منظومة دفاع جديدة في قاعدة الوطية الجوية، بعد التدمير الذي طال المنظومة السابقة، إثر تعرّض القاعدة فجر الأحد الماضي إلى عدّة غارات جويّة.

وذكرت التقارير أن الجيش التركي سيقوم قريبا بنصب منظومات دفاع جوي جديدة، وأنه سيفعّل منظومة "إس 125" التي اقتناها من أوكرانيا أخيرا، فوق المجال الجوي لمدينة سرت، وبعض المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للأتراك في غرب ليبيا.

وجود تركي دائم

وتعمل أنقرة على إنشاء قاعدة جويّة وأخرى بحرية بمدينة مصراتة، من أجل التأسيس لوجود تركي دائم في ليبيا، ولهذا الغرض قامت بتركيب منظومات دفاع جويّ وتستمر في ضخّ الأسلحة والمعدات العسكرية والمرتزقة إلى الأراضي الليبية.

وأعلنت القوات البحرية التركية، أمس الأربعاء، أنها ستجري مناورات بحرية ضخمة قبالة السواحل الليبية خلال الفترة المقبلة.