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بوريل: لا مصلحة لأوروبا برؤية قواعد تركية وروسية بليبيا

المصدر: دبي – العربية.نت
المفوض الأوروبي للعلاقات الخارجية جوزيب بوريل
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أكد المفوض الأوروبي للعلاقات الخارجية، جوزيب بوريل، اليوم السبت، أن لا مصلحة للاتحاد الأوروبي في رؤية قواعد عسكرية تركية وروسية في الأراضي الليبية.

وفي حوار مع صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، قال بوريل: "لا مصلحة لنا في أن نرى قواعد عسكرية تركية وروسية قبالة سواحل إيطاليا".

من زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار لليبيا في 3 يوليو الحالي من زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار لليبيا في 3 يوليو الحالي

واعتبر بوريل أن أزمة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا "تمثل أكبر تحدٍ في السياسة الخارجية الأوروبية".

وأعرب بوريل عن الأمل في أن تتوصل ألمانيا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إلى "صوغ اتفاق شامل بين الاتحاد وبين تركيا".

وتزايد النفوذ التركي مؤخراً في ليبيا، إثر توقيع أنقرة لاتفاقيات، منها عسكرية، مع حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج. وقد أرسلت تركيا جنوداً ومرتزقة وأسلحة متنوعة إلى ليبيا لدعم قوات الوفاق. كما سيطرت تركيا على بعض القواعد العسكرية الليبية.

في المقابل، تتهم الولايات المتحدة وبعض الجهات روسيا بإرسال مرتزقة وأسلحة لدعم الجيش الوطني الليبي.

صور نشرها الجيش الأميركي يؤكد أنها أسلحة لمرتزقة روسيا في ليبيا صور نشرها الجيش الأميركي يؤكد أنها أسلحة لمرتزقة روسيا في ليبيا

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من جهته، يعرب الاتحاد الأوروبي مراراً عن قلقه واستيائه حيال سلوكيات تركيا، ويدعوها لاحترام التزاماتها الدولية.

وكان بوريل قد قال بعد اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأسبوع الماضي: "علاقاتنا مع تركيا تقوضت بسبب التدابير الأحادية التي اتخذتها تركيا والتي تتعارض مع مصالحنا".

ويتهم الأوروبيون تركيا بانتهاك حظر الأمم المتحدة على تسليم أسلحة لليبيا. كما يؤدي ملفا المهاجرين وتنقيب النفط قبالة سواحل قبرص إلى تفاقم التوترات بين الاتحاد الأوروربي وأنقرة.

كلمات دالّة

#ليبيا, #الاتحاد_الأوروبي, #بوريل, #روسيا, #الاتحاد الأوروبي, #تركيا
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