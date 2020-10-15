عين الغنوشي على قصر قرطاج.. وأزمة حزب "الإخوان" تتفاقم

لم يستبعد راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية ورئيس مجلس النواب التونسي الترشح في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بعدما أعلن عبر إذاعة محلية الخميس، أنه بصدد الإعداد للمؤتمر الذي سيحسم في كل القضايا بما في ذلك مسألة الترشح.

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فقد أكد القيادي في حركة النهضة محمد بن سالم في تصريحات، أن الغنوشي يتجاهل الحراك الحالي، واتهمه بالسعي للتمديد والتمسك بالرئاسة مدى الحياة، بحسب تعبيره.

كما أضاف أنه من غير المقبول عدم تطبيق القانون بسبب وجود طموح لدى رئيس الحركة راشد الغنوشي للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

كوادر التنظيم تنتفض

في السياق، تتفاقم أزمة حركة النهضة فيما يكافح 100 من كوادر و قيادات التنظيم الإخواني لعزل راشد الغنوشي عن رئاسة الحزب.

وكشفت وثيقة جديدة عن سعي الغنوشي إلى التمديد وتغيير القانون الأساسي وتأجيل المؤتمر.

بدوره، انتقد عبد اللطيف المكي وزير الصحة السابق والقيادي في الحركة بشدة راشد الغنوشي في مقابلة مع إذاعة محلية، قائلاً إنه يحاول الهيمنة والتحكم في قرارات الحزب خاصة تلك المتعلقة منها بالترشحات، بحسب تعبيره.

ويجمع الغنوشي بين قيادة حزب حركة النهضة ورئاسة البرلمان التونسي.

وفي تصريح لـ"العربية نت"، أوضح نجم الدين العكاري رئيس تحرير صحيفة الشروق التونسية أن هيمنة الحركة المتطرفة على البرلمان قد لا تستمر طويلا، وذلك بسبب الانشقاقات الحالية والتي من المفترض أن تؤدي إلى تفكك كتلته النيابية.

واللافت هو أن راشد الغنوشي الذي ادعى سابقا عدم رغبة حزبه في الهيمنة على جميع مراكز السلطة والاحتفاظ بها، بات يخطط للسيطرة على جميع المؤسسات الدستورية.

يذكر أن أزمة سياسية حادة كانت أعقبت اغتيالات لمعارضين بارزين وجه فيها الاتهام لذراع آخر للحزب يعرف بالتنظيم السري، كانت أرغمت حركة النهضة على الخروج من رئاسة الحكومة.