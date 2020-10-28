نقل الرئیس الجزائري عبد المجید تبون إلى ألمانیا مساء الیوم الأربعاء، لتلقي فحوصات طبیة معمقة بناء على توصیات أطبائه، حسب ما أفاد به بیان للرئاسة.

وكان بيان حكومي جزائري قد أكد، الثلاثاء، نقل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى المستشفى العسكري بالعاصمة، مؤكدا أنه يمارس أنشطته من مقر علاجه.

وأفاد بيان الوزارة الأولى أن الحالة الصحية للرئيس تبون مستقرة ولا تستدعي القلق.

وقالت الوزارة إن الرئيس الجزائري نُقل إلى وحدة متخصصة بالمستشفى العسكري بناءً على توصيات أطبائه.

ولم يتضح من البيان إذا كان التطورات الخاصة بالوضع الصحي للرئيس مرتبطة بفيروس كورونا.

والسبت الماضي، أعلنت الرئاسة الجزائرية دخول تبون في حجر صحي لمدة 5 أيام، وغرد الرئيس مطمئناً مواطنيه على صحته، ومؤكدا على مواصلة عمله عن بعد.