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روافد | يحيى البِشري مصمم الأزياء السعودي - الجزء الأول

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روافد هذا الأسبوع هو الجزء الأول مع مصمم الأزياء العالمي السعودي يحيى البشري. انحدر البشري نحو مدن الساحل باحثا عن شيء مختلف لينشغل به ويتقنه فوجد نفسه يميل إلى تصاميم الأزياء.
سافر لاحقا إلى مدينة ميلانو الإيطالية ليتعلّم تصميم الأزياء.
صمّم يحيى البشري ثوباً للأميرة البريطانية الراحلة ديانا استواحها من نقوش قديمة كانت محفورة على جدران قريته وفي ذاكرته.

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