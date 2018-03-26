بالفيديو.. الصواريخ الإيرانية التي استهدفت السعودية

عرض التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، بقايا #الصواريخ_التي_استهدفت_السعودية، مؤكداً أن حطام الصواريخ يثبت أنها إيرانية المصدر.

وأوضح المتحدث باسم التحالف، العقيد طيار الركن تركي المالكي، في مؤتمر صحافي اليوم، أن #الصاروخ_الذي_استهدف_الرياض أمس إيراني الصنع من طراز "قيام"، مضيفاً أن "نوع المحرك وعدد الصمامات في صاروخ "قيام" يؤكد أنه إيراني".

كما استعرض المالكي عددا من الصواريخ التي تم تهريبها من إيران للميليشيات، مضيفاً أنه "تم ضبط صواريخ من نوع "صياد" إيرانية الصنع قبل وصولها للحوثيين". وعرض المالكي صاروخاً مهرباً من إيران تم ضبطه في اليمن.

وأكد المالكي أن الحوثيين أطلقوا حتى الآن 104 صواريخ باليستية على #السعودية.

وعرض المتحدث "صمامات" هي إحدى ميزات الصواريخ الإيرانية، مشيراً إلى أن الحوثي لا يمتلك هذه القدرات الصاروخية، موضحاً أن المحرك في الصاروخ كان مصمما ليصل الرياض.

وعبر صواريخ ضبطت في اليمن وصور عرضها المالكي أمام الصحافيين، أوضح المتحدث كيف يتم تجميع الصواريخ بعد تهريبها من إيران لليمن.