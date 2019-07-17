الملك سلمان يوجه باستضافة معمر إندونيسي وعائلته للحج

بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أكدت السفارة السعودية في إندونيسيا استضافة المعمر الإندونيسي (يوحي) البالغ من العمر (94 عاماً) وعائلته لأداء فريضة الحج.

والتقى السفير السعودي في جاكرتا عاصم القرشي المعمر الإندونيسي في مقر السفارة وأبلغه بالتوجيهات، كما أوصى بإنهاء الإجراءات اللازمة له ولعائلته لدخولهم أراضي المملكة.

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من جهته قال السفير السعودي لـ"العربية.نت": "فور انتشار مقطع المسن الإندونيسي برغبته وعائلته في أداء فريضة الحج، تواصلت سفارة خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا مع العائلة واستضافتهم في اليوم التالي وقابلتهم لمعرفة تفاصيل أكثر".

وبيّن الثقفي أن المسن أكد رغبته في الحج، وأنه لم يسبق له أداء هذه الفريضة، وأضاف: "بعد اللقاء مباشرة وردنا توجيه المقام الكريم باستضافة المسن وعائلته، وتقوم السفارة حاليا بإنهاء إجراءات سفرهم إلى الأراضي المقدسة، مكفولين ومعززين حتى عودتهم إلى بلادهم ".

تجدر الإشارة إلى أن معظم الحجاج الإندونيسيين ينتظرون دورهم في أداء الفريضة لأكثر من 20 عاماً.