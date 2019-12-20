130 ألفا يسجلون رقماً عالمياً ويشعلون الرياض طرباً في "ميدل بيست"

شهدت الرياض يوم أمس، انطلاقة "ميدل بيست"، الحدث العالمي الأضخم للموسيقى والفن والثقافة في الشرق الأوسط، ضمن فعاليات "موسم الرياض"، والتي تستمر حتى 21 ديسمبر الجاري، مسجلاً حضور اليوم الأول 130 ألفا، في رقم يعتبر الأكبر لحضور جماهيري على مستوى العالم في ليلة واحدة، وبمشاركة عالمية من الفنان رابح صقر.

واحتضن المهرجان الذي ضم 5 مسارح كبرى، صممت على أعلى المعايير العالمية وبمواصفات احترافية، وشهدت وصلات موسيقية لعدد كبير من الفنانين العالميين.

ويعد مسرح "بيج بيست"، الأول والرئيسي في المهرجان وأكبر مسرح في العالم لعام 2019، واستضاف النجوم ديفيد غيتا، تيستو، مارتن غاريكس، بلاك كوفي، ماركو كارولا، إضافة إلى المواهب المحلية من ضمنهم دي جي دش داش، الذي سبقت له المشاركة في الفعاليات الموسيقية وعمر با سعد وفاينل مود.

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أما المسرحان الثاني والثالث، فهما "يوجي بيس 1، 2" وهذا المسرحان استضيفا دي جي "آندر قراوند" عالميين ومحليين، أمثال: داني تناقلا، ونيكول مودابر، كاسي، كيري شاندلر، جمبستر، بالو، أنمار، وآخرين.

ويعتبر "داون بيست" هو رابع مسارح المدل بيست، حيث تم إنشاؤه لتوفير مساحة لاسترخاء الهاربين من الصخب والإيقاعات العالية، واستضاف دي جي وموسيقيين منهم: نايت ميرز اون واكس، إل تي جي بوكم، كرودر ودورفميستر، وموسيقون محليون مثل: ذا دو اوه " نورة و شين " آر كي جاي، لادي لو.

أما بالنسبة لخامس مسارح المهرجان فهو "سعودي بيست" وهو المسرح المخصص للمواهب المحلية والمواهب السعودية، واستضاف فناني المسرح: أنمارز، بالو، كوزميك كات، دش داش، فاينل مود، ابز، ريو، شسما وغيرهم.

وشارك الفنان رابح صقر بمجموعة من أغانيه على موسيقى DJ العالمية، وشهد حضورا لافتاً وأداء عالميا من الصقر الذي تفاعل معه الجمهور في أغنية "هذ هو، وعلى كيفك".