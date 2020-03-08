تعليق الدراسة في السعودية حتى إشعار آخر بسبب كورونا

قررت السلطات السعودية، الأحد، تعليق الدراسة في مدارس وجامعات المملكة بدءا من الاثنين وحتى إشعار آخر.

وأعلنت وزارة التعليم السعودية أنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره.

وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية في التعليم العام والجامعي وضمان سلامتهم.

فقد تقرر تعليق الدراسة مؤقتاً في جميع مناطق ومحافظات المملكة اعتباراً من يوم الاثنين 14 7 1441هـ حتى إشعار آخر.

ويشمل القرار مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحكومية والأهلية.

ووجه وزير التعليم بتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة، حيث قررت اللجنة المختصة في الوزارة متابعة مستجدات فيروس كورونا، وفقاً لذلك لما يلي:

1 - تباشر مكاتب الإشراف عملها خلال مدة التعليق لمتابعة العملية التعليمية، والتنسيق في إجراءات التعليم عن بُعد، والرد على استفسارات أولياء الأمور.

2 - التأكد من سير العمل بالمدرسة الافتراضية خلال فترة تعليق الدراسة عبر وسائل التعلّم عن ُبعد التي وفرتها وزارة التعليم، من خلال منصة المدرسة الافتراضية (Vschool.sa)، واستخدام المواد الإثرائية الرقمية بواسطة الموقع والتطبيق الموجود في متجر التطبيقات لأبل وأندرويد تحت مسمى (منظومة التعليم الموحدة).

3 - توفير الدروس للمراحل الدراسية كافة بشكل غير متزامن، من خلال قناة عين التي تبث على تردد عربسات 12437 عمودي من خلال 14 قناة تلفزيونية، ورابط اليوتيوب: www.youtube.comdorosien 4 - تستكمل الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والفني والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني متطلبات التعليم عن بُعد لكل الطلاب والطالبات.

وأوضحت وزارة التعليم أن قرار تعليق الدراسة يأتي استمراراً لاهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها، وحرصها على سلامتهم، وتوفير البدائل المناسبة لاستمرار التعليم عن بُعد. وذكرت أن تعليق الدراسة إجراء احترازي لا يدعو للقلق، ويتطلب من الجميع الالتزام بأسباب الوقاية واتباع التعليمات والإرشادات الصحية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن العودة للدراسة تخضع لتقييم اللجنة المعنية بمواجهة فيروس كورونا.

موضوع يهمك قررت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية يوم الأحد تأجيل إقامتها إلى وقت لاحق بسبب فيروس كورونا الجديد.وجاء في بيان... اللجنة المنظمة تعلن تأجيل دورة الألعاب السعودية رياضة سعودية

والسبت، علّقت وزارة التعليم بالسعودية الدراسة في مدارس ومؤسسات التعليم الجامعي والمهني في القطيف مدة أسبوعين، اعتبارا من الأحد.

وفي التفاصيل الخاصة بقرار القطيف، قررت اللجنة المختصة في وزارة التعليم السعودية، متابعة مستجدات فيروس "كورونا" برئاسة الوزير حمد بن محمد آل الشيخ، وتقرر أن تباشر الهيئة التعليمية والإدارية في كل مدرسة ومعهد وكلية المهام الوظيفية لمتابعة العملية التعليمية، والتنسيق في إجراءات التعليم عن بعد، والرد على استفسارات أولياء الأمور، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأكدت الوزارة أن قرار تعليق الدراسة في مدارس ومؤسسات التعليم الجامعي والمهني في القطيف جاء بناء على التوصية الصادرة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس "كورونا" الجديد، وانطلاقاً من حرص وزارة التعليم على سلامة الطلاب والطالبات.

كما شددت على أهمية الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من فيروس كورونا الجديد، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

4 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد، تسجيل 4 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وذلك بعد ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة ثلاث مواطنات ومواطن بالمرض.

وأوضحت وزارة الصحة أن ثلاث حالات من الحالات الأربع نتجت عن مخالطة لحالات معلنة سابقاً كانت قادمة من إيران. أما الحالة الرابعة فهي لسعودي قادم من إيران عبر الإمارات ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده في إيران. وبذلك يصبح مجموع حالات الإصابة بكورونا المؤكدة داخل السعودية 11 حالة.

وتطمئن الوزارة بأن المصابين معزولون حالياً وجارٍ التعامل معهم وتقديم الخدمة الصحية لهم وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، علماً أن جميع الحالات هم من سكان محافظة القطيف.

وأهابت وزارة الصحة بكل من كان في مناطق موبوءة بالتواصل فورا مع مركز "تواصل الصحة 937 "للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع.