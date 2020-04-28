أول ولادة من أم مصابة بفيروس كورونا في الرياض

شهد "التجمع الصحي الأول" في العاصمة السعودية الرياض ولادة طفل من أم مصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك في حالةٍ هي الأولى من نوعها على مستوى منطقة الرياض.

وعلى الفور تم إخضاع الطفل لعدد من الإجراءات الطبية، وذلك في خطوات احترازية من أجل ضمان سلامته.

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ونجح الفريق الطبي التابع لـ"مستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل" في التعامل مع الحالة، عبر اتباع مجموعة من المعايير والإجراءات الصحية، اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات، مع الحرص على احترام أعلى الاحترازات لضمان سلامة الأم والجنين في آنٍ واحد.

وأكد المسؤولون أن والدة الطفل بحالة صحية جيدة وفي تحسن مستمر.

في سياق آخر، أفادت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات بالمملكة إلى 20077 حالة.

كما ارتفع عدد المتعافين من كورونا في السعودية إلى 2784 حالة. كما تم تسجيل 8 وفيات بالفيروس المستجد ليصل مجموع الوفيات في السعودية إلى 152 شخصاً.