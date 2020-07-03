السعودية: مختبراتنا قادرة على إجراء 53 ألف فحص كورونا يومياً

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، أن قدرة مختبرات فحص كورونا في المملكة تضاعفت لتصل إلى أكثر من 53 ألف فحص يومياً.

وأضافت الوزارة أن قدرة الفحص في بداية الجائحة لم تكن تتجاوز 1000 فحص يوميًا فقط.

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وكان المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي قد أشار إلى أنه كان هناك تخوف من أن يتم تسجيل 200 ألف حالة إصابة مع نهاية أبريل/نيسان الماضي، لكن الإجراءات الوقائية ساهمت في عدم الوصول إلى هذا الرقم إلا بعد ثلاثة أشهر.

وقد أعلنت الوزارة، اليوم الجمعة، تسجيل 4193 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تم تسجيل 2945 حالة تعافٍ إضافية، و50 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء الصحة فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكمياً منذ ظهور أول حالة في المملكة 201.801 حالة، من بينها 59.385 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2291 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 140.614 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1802 حالة وفاة.