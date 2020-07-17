تفاصيل مذبحة الأحساء.. نحر 4 فتيات بالسكين وشنق أخيهم

وقعت حادثة شنيعة هزت السعودية، راح ضحيتها أربعة فتيات في عمر الزهور من عائلة واحدة نحراً بالسكين، وشنق أخيهم بجوارهم في سطحمنزلهم بقرية الشعبة في الأحساء، مساء الأربعاء الماضي،

وفي التفاصيل صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن الجهات الأمنية بمحافظة الأحساء باشرت بلاغا عن وفـاة شاب وأربع فتيات من أسرة واحدة، بمنزلهم بقرية الشعبة (تتراوح أعمارهم بين 14 و 19 عاماً )، مساء يوم الأربعاء الموافق 1441/11/24هـ، وذلك بعد عثور والدهم عليهم وقد فارقـوا الحياة، في شبهة جنائية، وقد تم استكمال الإجراءات النظامية للتحقيق في القضية وكشف ملابساتها.

وروى "جعفر الخليفة" أحد جيران الضحايا لـ"العربية.نت ": حاول الأب والأم دخول المنزل مساء أول أمس الأربعاء، لكنهم وجدوه مقفلاً، فقام الأببالقفز ومحاولة الدخول من السطح، لكنه شاهد المفاجأة بأن نصف أبناءه متوفين، والدماء منتشرة في الموقع، وعلى الفور تواجدت الجهات الأمنيةبكثافة لكشف تفاصيل القضية.

وأضاف الخليفة: "عائلة الفرج فقدت أربع بنات وهن غفران وزينب ونينوى وبنين التي لم تتجاوز ١٤ عاماً، بالإضافة إلى أخيهم مؤيد".