التحالف: اعتراض وتدمير درون حوثية وباليستي باتجاه نجران

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، الخميس، أن قوات التحالف المشتركة اعترضت ودمرت طائره بدون طيار "مفخخة" وصاروخ بالستي اطلقتهما الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه السعودية.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" كانت باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية، كما تمكنت القوات المشتركة للتحالف من اعتراض وتدمير عدد (١) صاروخ بالستي اطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من ايران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (نجران).

وفي وقت سابق اليوم، أعلن العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية من العاصمة صنعاء باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.