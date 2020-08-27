وزير الخارجية السعودي يصل إلى العراق

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الخميس، إلى العاصمة العراقية بغداد.

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ومن المرتقب أن يلتقي وزير الخارجية السعودي برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وبنظيره العراقي فؤاد حسين.

وكان وزير الخارجية العراقي قد استقبل في مكتبه ببغداد الثلاثاء الماضي السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.