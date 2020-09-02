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ولي العهد السعودي يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء بريطانيا الوضع باليمن

المصدر: دبي _ العربية.نت
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي
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تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، من دولة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

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وجرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض ومناقشة آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها.

كلمات دالّة

#بوريس جونسون, #اليمن, #محمد بن سلمان
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