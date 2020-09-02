ولي العهد السعودي يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء بريطانيا الوضع باليمن

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، من دولة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

موضوع يهمك حلت السعودية في المرتبة 66 عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي من بين 131 دولة للعام 2020 متقدمة مرتبتين عن ترتيبها في... السعودية تتقدم مرتبتين بمؤشر الابتكار العالمي اقتصاد

وجرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض ومناقشة آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها.