"نيوم" تخرج الدفعة الأولى من برنامج "سبارك"

أعلنت "نيوم" أمس الاثنين عن تخريج الدفعة الأولى من برنامج "سبارك" الهادف لتطوير مهارات رواد ورائدات الأعمال السعوديين الشباب. ويُعد "سبارك" ثمرة التعاون بين شركة "نيوم" و"أكاديمية مسك" التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية"، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت". وامتدت رحلة "سبارك" للتدريب على مدار 6 أسابيع، لتكون آخر محطاتها مسابقة ريادية بين المشاركين الأكثر ابتكاراً.

وتم تتويج 5 فائزين في المسابقة وهم:

1- يارا غوث مطورة مشروع "نسيج ماركت" والذي يعتبر منصة تربط أصحاب الحرف ببعضهم البعض.

2- مهرة الأحمري مبتكرة SyaraTech، وهو تطبيق يسهِّل عملية استئجار المركبات من أقرب مزود للخدمة.

3- عبدالعزيز العبداللطيف مبتكر Tinka، وهي خدمة مقدمة لمساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة في تحليل بياناتهم ودراسة عملائهم لتطوير خدماتهم المقدمة.

4- أمل قطاني مطورة Scolio Tech، وهو تطبيق يساعد مرضى العمود الفقري لتشخيص حالاتهم وربطهم بالأطباء لتنفيذ الاستشارات.

5- دانه البراك مبتكرة SupUp، وهي خدمة تمكِّن الموردين ومقدمي الخدمات من إعداد مستحقاتهم وتقديمها بشكل سلس وسهل.

وحصل كل من الفائزين الخمسة على "شهادة سبارك الذهبية" من "أكاديمية مسك"، إلى جانب جائزة نقدية من "نيوم" ومساحة مكتبية من "منشآت".

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ويمثل إعلان الفائزين بجوائز مسابقة "سبارك" ختام المرحلة الأولى من "برنامج ريادة الأعمال"، الذي وفّر للمشاركين تدريباً مخصصاً وإرشاداً مكثفاً. وقد صُمم البرنامج بأعلى المعايير لتعليم المشاركين كيفية تأسيس علاماتهم التجارية وبناء استراتيجية أعمال فعالة، إلى جانب تقديم مشاريع مبتكرة بشكل احترافي لإقناع وجذب المستثمرين، وذلك ضمن دورات تدريبية يقدمها نخبة من الخبراء في مجال ريادة الأعمال.

ومن بين 150 مشاركاً من الرياديات والرياديين الواعدين، تأهل 10 منهم إلى النهائيات لتقديم مشاريعهم إلى المستثمرين بأسلوب "شارك تانك". ومنحت لجنة التحكيم المؤلفة من 4 حكام كل مشارك في النهائيات 15 دقيقة لتقديم المشروع المقترح. وجرى اختيار 5 مشاركين ليكونوا الفائزين في النسخة الأولى من البرنامج. وتركزت أفكار الفائزين على مشاريع التقنية العالية والابتكار الذي يمنح قيمة مضافة للمستهلكين والأسواق.

وبعد نجاح النسخة الأولى من "سبارك"، تستعد "نيوم" وشركاؤها حالياً لإطلاق النسخة الثانية من البرنامج بالتزامن مع "أسبوع ريادة الأعمال العالمي"، والمقرر إقامته بين 16 و22 نوفمبر المقبل. وسوف تمهد النسخة الثانية من "سبارك" الطريق أمام مزيد من الشباب السعودي لاستكشاف آفاق جديدة في مجال ريادة الأعمال.

وتهدف شركة "نيوم" من خلال برنامج "سبارك" إلى دعم توجه السعودية ورؤية 2030 لتحفيز ورعاية رواد الأعمال الشباب وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد الوطني.