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الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس الأميركي المنتخب

الملك سلمان وولي العهد

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس الأميركي المنتخب

الملك سلمان وولي العهد أكدا على تميز العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة

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دبي - العربية.نت

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأحد، برقية تهنئة للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية.

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وأعرب الملك في رسالته، عن تمنياته بالنجاح للرئيس المنتخب، آملاً للشعب الأميركي مزيداً من التقدم والازدهار.

كما أشاد خادم الحرمين، بتميز العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

ولي العهد السعودي يهنّئ بايدن

بدوره، هنأ الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، بفوزه بالانتخابات الرئاسية، عبر برقية تهنئة أرسلها، الأحد.

كما تمنى ولي العهد للشعب الأميركي مزيداً من التقدم والازدهار.

يشار إلى أن وسائل إعلام أميركية مرموقة كانت أعلنت، السبت، فوز المرشح الديمقراطي بانتخابات الرئاسة الأميركية، بعد تغلّبه على الرئيس الجمهوري الحالي، دونالد ترمب، في انتخابات شغلت العالم بأسره وحظيت باهتمام غير مسبوق، على مدى أيام عدة لا سيما بعد أن تأخرت نتائج الفرز في ولايات حاسمة، ولا تزال.

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