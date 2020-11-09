السعودية: ندين هجوم بغداد الإرهابي ونحرص على أمن العراق

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة الرضوانية في العاصمة العراقية بغداد، وأدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى.

وجددت الوزارة التأكيد على رفض السعودية لهذه الأعمال الإرهابية، وحرصها على أمن العراق وسلامة أراضيه واستقراره وازدهاره، بما يصب في تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة.

كما قدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

هذا وشنّت عناصر تنظيم داعش هجوماً على موقع عسكري عند المدخل الغربي لبغداد أدى إلى مقتل 11 شخصاً، وذلك بحسب ما أفادت به مصادر أمنية وطبية لوكالة فرانس برس.

وقالت المصادر إن داعش هاجم برج المراقبة في منطقة الرضوانية غرب بغداد، وقتل 5 من الحشد الشعبي، و6 أشخاص من المنطقة أتوا للمساعدة في صد الهجوم، موضحة أن مسلحي التنظيم أطلقوا النار على برج سيد درويش التابع للجيش العراقي وقوات الصحوة في منطقة الرضوانية قرية الخماس.

بدورها، ردّت القوات الأمنية على مصادر النيران، ما أوقع اشتباكات بين الطرفين.