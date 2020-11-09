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الملك سلمان وولي العهد يهنئان هاريس بمنصب نائب الرئيس

كامالا هاريس
كامالا هاريس

الملك سلمان وولي العهد يهنئان هاريس بمنصب نائب الرئيس

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد تمنيا لهاريس التوفيق بمنصبها الجديد

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دبي - العربية.نت

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأحد، برقية تهنئة لكامالا هاريس بمناسبة فوزها بمنصب نائبة رئيس الولايات المتحدة الأميركية.

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس الأميركي المنتخب السعودية الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس الأميركي المنتخب

كما أعرب الملك تمنياته بالتوفيق والنجاح للمسؤولة الأميركية الجديدة، آملاً للشعب الأميركي مزيداً من التقدم والازدهار.

وولي العهد أيضاً

بدوره، هنأ الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ببرقية تهنئة هاريس بمناسبة فوزها بمنصب نائب الرئيس، متمنياً لها التوفيق.

كما أعرب ولي العهد عن تطلعه إلى مواصلة التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، متمنياً مزيداً من التقدم والازدهار للشعب الأميركي.

يشار إلى أن وسائل إعلام أميركية مرموقة كانت أعلنت، السبت، فوز المرشح الديمقراطي بانتخابات الرئاسة الأميركية، بعد تغلّبه على الرئيس الجمهوري الحالي، دونالد ترمب، في انتخابات شغلت العالم بأسره وحظيت باهتمام غير مسبوق، على مدى أيام عدة لا سيما بعد أن تأخرت نتائج الفرز في ولايات حاسمة، ولا تزال.

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