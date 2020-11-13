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التحالف يعترض مفخخة حوثية أطلقتها الميليشيا نحو المملكة

المالكي
المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي

التحالف يعترض مفخخة حوثية أطلقتها الميليشيا نحو المملكة

التحالف اعترض طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيات الحوثية تجاه السعودية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، فجر الجمعة، أن القوات المشتركة تمكنت مساء الخميس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار، "مفخخة"، أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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وكان التحالف قد كشف، فجر الخميس، اعتراض طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيات الحوثية تجاه السعودية.

وقبل ذلك صرَّح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف البحرية رصدت مساء الأربعاء (11 نوفمبر 2020م) محاولة للمليشيا الحوثية الإرهابية للقيام بعمل عدائي وإرهابي بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة.

وأضاف العميد المالكي، أنه تم تدمير الزورقين المفخخين واللذين يمثلان تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

طائرات التحالف في اليمن
طائرات التحالف في اليمن

وبيّن العميد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًا، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وكذلك انتهاكٍ لنصوص اتفاق (ستوكهولم) لوقف إطلاق النار بالحديدة.

إلى ذلك، شدّد العميد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

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