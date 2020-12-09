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التحالف: تدمير مسيرة مفخخة حوثية أطلقت باتجاه السعودية

المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف عميد تركي المالكي - الصورة الجديدة
المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي
اليمن والحوثي

التحالف: تدمير مسيرة مفخخة حوثية أطلقت باتجاه السعودية

العميد الركن تركي المالكي: الميليشيا الحوثية أطلقتها بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين بالمنطقة الجنوبية

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دبي – العربية.نت

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اعترض تحالف دعم الشرعية في اليمن الأربعاء طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي أن "قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم (الأربعاء) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية" في السعودية.

وكان التحالف قد أعلن الاثنين، اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه السعودية.

أكد التحالف أن الميليشيات الحوثية مستمرة في محاولات تعمد استهداف المدنيين. وشدد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية للحوثيين.

إسقاط طائرة مسيرة حوثية في الدريهمي (أرشيفية)
إسقاط طائرة مسيرة حوثية في الدريهمي (أرشيفية)
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وكثفت ميليشيات الحوثي مؤخراً من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن.

وكان تقرير خبراء الأمم المتحدة المكلف بمراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن منذ 2015، ذكر أن ميليشيات الحوثي استحوذت في العام 2019 على أسلحة جديدة يتميز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المُنتَجة في إيران.

وقال التقرير الذي أُرسل إلى مجلس الأمن، إنه "بالإضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة والتي كانت بحوزتهم حتى الآن، بات (الحوثيون) يستخدمون نوعاً جديداً من الطائرات بلا طيار من طراز دلتا ونموذجاً جديداً من صواريخ كروز البرية".

إسقاط مسيرة حوثية في نهم (أرشيفية)
إسقاط مسيرة حوثية في نهم (أرشيفية)
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